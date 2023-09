La Loubière. Une randonnée en famille autour de la flore, de la faune…

Le comité départemental de randonnée pédestre de l’Aveyron organise, dimanche 24 septembre, à 14 heures, le "Rando challenge junior", dans le cadre de l’agenda des animations des sites Espace naturel sensible (ENS) mis en place par le Département.

Il se déroulera près du stade de Lioujas, sur l’ENS de la Devèze Grande.

Il est possible de tenter l’aventure en famille et de découvrir cette randonnée amusante et ludique qui passionnera les plus jeunes ; elle s’adresse aux enfants de moins de 14 ans en équipe de deux à quatre accompagnés, ou non, par un adulte. Lors de cette randonnée, le challenge sera de retrouver des bornes réparties le long de l’itinéraire et de les repositionner sur la carte avec précision. À chaque borne, une question, sous forme de quiz, fera appel à l’observation, sur la flore, la faune, l’histoire, le patrimoine… À l’arrivée, un classement est établi en tenant compte de l’exactitude des réponses aux QCM et de l’exactitude du positionnement des bornes.

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 22 septembre au comité. Contact au 05 65 75 54 61.