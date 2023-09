Football : " Ce qui a été dit à la mi-temps restera entre nous mais ça a bien gueulé", a réagi Didier Santini après le succès renversant de Rodez sur Angers

Menés après une entame décevante, les Ruthénois ont réussi à s'imposer face à Angers ce samedi soir lors de la 6e journée de Ligue 2, grâce à une seconde période aboutie et terminée par un festival offensif (4-1). Mais entre les deux, la pause a été très animée. L'adjoint Darbelet et le président Murat ayant du intervenir.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Dans les premières minutes, on n’y était pas du tout. C’était le néant complet dans l‘engagement. Il a fallu remanier à ça pour exister. En seconde période, cela a été différent, on a mis de la folie, on a été au combat, on a récupéré les deuxièmes ballons, on a centré... C’était autre chose. Mais s’il faut toujours gueuler pour que ça avance, cela va être difficile. Ce qui a été dit à la mi-temps restera entre nous mais ça a bien gueulé. Emerick (Darbelet, son adjoint) et le président sont aussi intervenus. C’était inadmissible de prendre un but sans agressivité, de ne pas être dans nos valeurs.

Alexandre Dujeux, entraîneur d’Angers

On a fait ce qu’il fallait au début du match. Pendant 35 minutes, on a plutôt bien joué. Rodez a poussé lors des 10 dernières minutes de la première période sans que ce soit fructueux. Ensuite, la deuxième mi-temps a été catastrophique, avec deux buts encaissés d’entrée. C’est devenu ensuite un match où il y a eu beaucoup d’espaces et ils en ont profité à deux reprises. Rodez a mérité sa victoire, c’est clair. Nous, on s’y est mal pris. Une fois qu’on a été mené, on a perdu notre équilibre derrière et on a attaqué de manière trop désordonnée.