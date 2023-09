INTERVIEW. Fibre optique : l'Aveyron branché à 90,3%, mais des difficultés demeurent

Le déploiement de la fibre optique avance à grands pas en Aveyron. Mais il reste encore bien des actions à accomplir. Entretien avec Didier Ricaud, directeur général d’All Fibre, l’Alliance THD Aveyron, Lot et Lozère.

All fibre, l’Alliance THDAveyron Lot Lozère, a déployé plus 18 000 km de fibre optique à ce jour sur l’ensemble de l’Aveyron.

Ici ou là pourtant, des hameaux théoriquement éligibles rencontrent des difficultés, certains allant jusqu’à regretter l’ADSL. Didier Ricaud, le DG d’All fibre, explique les difficultés de la tâche, mais aussi l’intérêt de passer à la fibre.

Qui est propriétaire d’Alliance THD ?

Nous sommes une filiale d’Orange concession. En janvier 2018, nous sommes partis de zéro concernant la fibre en zone rurale. Mais à la fin du premier semestre 2024, tous les foyers devraient pouvoir être éligible.



Quel est votre rôle dans ce déploiement ?

Nous gérons le projet de déploiement, d’exploitation et de commercialisation de la fibre sur trois départements, dont l’Aveyron. Nous sommes une petite structure de six salariés et avons une dizaine de sous-traitants, Aujourd’hui, il y a entre 150 et 200 personnes qui travaillent quotidiennement sur le déploiement de la fibre en Aveyron. On est monté à plus de 1 000 par jour en 2021.



Quel est le rôle des sous-traitants ?

Ils déploient la fibre sur les grands axes pour l’amener à proximité immédiate des futurs clients. Une fois que c’est fait, on alerte les opérateurs qui construisent la dernière partie, jusqu’à l’intérieur du logement. Fin juin, on a passé le cap des 45 000 prises en Aveyron, contre 40 000 dans le Lot et 15 000 en Lozère. C’est plutôt bien, même si – en pourcentage – le Lot est au-dessus avec 96,7 % des foyers éligibles. Il fait partie des département les plus avancés en France pour le taux de déploiement en milieu rural. L’Aveyron est un peu derrière avec 90,3 % des foyers éligibles. Mais techniquement, on a dépassé 92 %.



Vous communiquez sur des chiffres flatteurs, mais des clients dénoncent un effet d’annonce, notamment dans l’ouest du département. Ils sont démarchés, veulent s’abonner à la fibre, mais l’opérateur leur dit qu’il manque le dernier tronçon pour les connecter, notamment à Capdenac-Gare qui a un des taux de raccordement les plus élevés du département pour un des taux de commercialisation les plus faibles de l’Aveyron. Comment l’expliquez-vous ?

À Livinhac-le-Bas, nous rencontrons bien une difficulté identique pour au moins 5 de ses logements pour lesquels l’ingénierie de desserte terminale des logements est en cours d’étude pour reprise, suite à plusieurs échecs de mise en service. L’étude agrégée de la zone sera vraisemblablement terminée fin septembre, de façon à lancer les travaux de génie civil nécessaires et redresser la situation d’ici cette fin d’année. Il faut comprendre qu’il y a des contextes géographiques plus ou moins compliqués liés à l’existant. Dans certains cas, on peut réutiliser les tuyaux existants enterrés, mais pas toujours. Il y a aussi parfois des problématiques liées à l’aérien. On a par exemple eu un problème de SAV sur Causse-et-Diège, vraisemblablement en lien avec l’épisode météo compliqué de début juin. L’intervention a eu lieu les jours suivants et le service rétabli le 26 juin soit 12 jours après remontée de l’opérateur commercial vers Alliance pour ce cas précis.



Avez-vous des clients qui refusent le raccordement à la fibre ?

Quelques-uns, mais les difficultés sont surtout dans les villes. Aujourd’hui, vous avez une prise dans 94 % des foyers sur Capdenac ou Villefranche et même 97 % des foyers à Decazeville. Il ne reste plus grand-chose à faire. Mais ce qui reste est plus compliqué. Ce sont essentiellement des immeubles collectifs. Il y a des syndics ou propriétaires d’immeubles que l’on a du mal à contacter. On a 800 prises en stand-by à cause de ça à Villefranche-de-Rouergue, 200 à Capdenac-Gare et 150 à Decazeville. Parfois aussi, certains propriétaires ne veulent pas nous laisser entrer ou ne veulent pas la fibre. Mais ce n’est pas la principale raison. On a fait une étude, plus de 40 % des clients ne savent pas qu’ils peuvent avoir accès à la fibre. Ou quand ils le savent, ils attendent en pensant qu’ils seront raccordés automatiquement. D’autres ont l’ADSL qui fonctionne plutôt bien et pensent qu’ils n’ont pas besoin de plus.



Est-ce que le coût de l’abonnement à la fibre est un frein ?

Non. Un abonnement à la fibre ne coûte pas beaucoup plus cher qu’un abonnement ADSL. Selon les options, il peut même être au même prix. En fait, les gens n’ont pas toujours conscience des bénéfices que va leur apporter la fibre en termes d’usage, comme la possibilité d’avoir un débit et une qualité d’image très nettement augmentés, des connexions multiples sans commune mesure. La fibre laisse aussi moins d’empreintes carbone que le cuivre… C’est un moyen d’accès au numérique écologiquement plus responsable que les anciens réseaux car moins gourmand en énergie.



Qui faut-il contacter pour demander le raccordement à la fibre, si ce n’est pas encore fait ?

Il suffit de se connecter sur le site www.alliancetreshautdebit.fr pour savoir si vous êtes éligible à la fibre. Sinon, vous laissez un message, on vous dira quand vous le serez et les personnes intéressées pourront alors contacter l’opérateur de leur choix. Concernant Alliance, on est là pour exploiter le réseau pendant 25 ans. On va l’entretenir, faire en sorte qu’il y ait le plus de clients possible. Notre but est d’apporter un service aux clients à la hauteur de ce qui était prévu pour valoriser le territoire. La fibre participe à son attractivité ; c’est une valeur ajoutée importante pour l’économie.