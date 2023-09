Marché de Rodez : Pauline et Hélène Regourd ont changé de vie pour monter leur propre ferme

Pauline Regourd et sa soeur Hélène ont monté leur propre ferme il y a 5 ans et proposent leurs produits fromagers sur le marché de Rodez depuis peu.

Un nouveau visage se fait une place sur le marché de Rodez depuis maintenant un an. Pauline Regourd, 33 ans, ne pouvait se résoudre à quitter l'Aveyron totalement après sa reconversion professionnelle : "Ma sœur a toujours rêvé de changer de vie lorsqu'elle aurait 30 ans. Alors on a monté notre propre ferme à Figeac toutes les deux, ça a été un nouveau départ".

Les produits fromagers de Pauline et Hélène régalent les Lotois depuis cinq ans sur le marché du samedi, et ils font désormais le voyage jusqu'à Rodez le mercredi. Du yaourt, du cabricude, de la féta de chèvre, du camembert de chèvre ou encore de la confiture de lait sourient aux visiteurs depuis la vitrine. Chaque année, les fermières des Cabrioles de Balajou s'essayent également à de nouveaux produits : "on a maintenant des arbres fruitiers, donc on fait de la confiture. On a aussi récemment fait de la place pour des porcs de plein air".

Tous les produits sont bios. "Il n'y a pas de regret à avoir choisi cette vie. On est aux petits soins pour s'assurer du bien-être animal. Nos chèvres sont comme nos bébés ! Et ça se ressent dans le produit !"

Restauratrice, sommelière... et maintenant fromagère !

Hélène s'occupe essentiellement de la partie élevage, quand Pauline se charge le plus souvent de la transformation et de la commercialisation. Un moyen aussi pour elle de revenir à Rodez, où elle avait ses habitudes lorsqu'elle travaillait au restaurant Au P'tit Bouchon, qui a fermé en 2015. "ll y a toujours un attachement avec Rodez", sourit la jeune fromagère. Le voyage depuis Figeac est également l'occasion de revoir ses proches.

D'un côté, Pauline est une ancienne restauratrice et une ancienne sommelière, tandis que sa sœur Hélène est ingénieure agronome. La reconversion en fromagère n'est pas anodine, les deux soeurs restent dans le domaine alimentaire. Et faire partager leurs saveurs à Rodez n'était pas à exclure. "Comme partout en Aveyron, on a gardé la culture du bien manger !"