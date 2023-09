Bozouls. Médiation animale au relais petite enfance

Ce matin, au Relais Petite Enfance (RPE) et à la crèche de la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère de Bozouls a eu lieu un atelier de médiation animale.

Aurore, spécialiste du Domaine de Look, est venue accompagnée de sa poule, de son canard, de hamsters et de lapins qui ne demandaient qu’à être caressés, brossés et nourris. Mission parfaitement assurée par les enfants, ravis de ce moment et en admiration face à ces petites bêtes à poils et à plumes.

11 professionnelles de la Petite Enfance et 26 enfants du RPE et de la crèche ont donc été réunis dans la joie et la bonne humeur.