Rugby : à Saint-Alban, Lévézou Ségala est de retour en terrain connu

Les Aveyronnais ouvrent leur saison sur la pelouse d’une vieille connaissance de l’époque Fédérale 3, dimanche 17 septembre à 15h15, et qui était dirigée la saison dernière par leur duo d’entraîneurs, François Giovannini et Frédéric Gil.

Si le Lévezou Ségala Aveyron XV connaît bien Canton d’Alban pour l’avoir affronté à différentes reprises lors de duels acharnés, c’était à l’époque de la Fédérale 3. Depuis, plus rien, hormis quelques matches amicaux.

Les Cassagno-Réquistanais auront donc droit à un retour vers le futur, dimanche 17 septembre à 15h15, à l’occasion de leur premier rendez-vous de la saison, chez le promu tarnais.

"Voir réellement ce que vaut l’équipe"

Les souvenirs sont plus frais pour certains d’entre eux : François Giovannini et Frédéric Gil, le duo d’entraîneurs de retour sur le banc jaune et vert cet été, y officiaient la saison passée. De quoi leur permettre de bien connaître les adversaires du jour, et certainement de distiller quelques infos importantes à leur troupe.

"Pour nous, c’est un match de reprise comme un autre, assure Frédéric Gil. Cette opposition va nous permettre de lancer la saison et de voir réellement ce que vaut l’équipe car les matchs de préparation ne sont pas significatifs au niveau du résultat. Nous avons surtout fait tourner l’effectif pour jauger les joueurs."

Objectif phases finales

Les Lsanais commencent leur nouvelle saison avec l’ambition de terminer à une place qualificative. "C’est l’objectif que nous a fixé le club", précise le coach. S’il est accompli, ce serait une première, car le club aveyronnais n’est jamais parvenu à disputer les phases finales à ce niveau, lui qui a manqué de peu d’y accéder la saison dernière.

Si les ambitions restent les mêmes, le décor a évolué pour LSA, qui a changé de poule. "Elle n’est pas plus compliquée que les autres, même si au départ nous le pensions, avance Frédéric Gil. à ce niveau-là, elles sont toutes difficiles et être là ou ailleurs ne change pas la difficulté du championnat. À mon avis, il y a deux ou trois clubs qui se détachent un peu, Palavas, Millau et Balma. Ensuite, cela sera serré entre tous. Il faudra faire le job tous les dimanches."

Les nouveaux au révélateur

Même si souvent le promu est marqué d’une croix sur le calendrier des clubs, ce n’est pas le cas du LSA, pour qui l’objectif sera quand même de ramener des points de ce premier déplacement, comme lors de toutes les rencontres de la saison. Le staff technique pourra en tout cas jauger la cohésion de son groupe, puisque plusieurs nouveaux vont débuter, comme les anciens Albigeois Enzo Rago et Romain Slimak, ou encore le jeune arrière Kévin Rey, formé au club.