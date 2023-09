Rugby : Lévézou Ségala a tout perdu

Défaits par Canton d’Alban (23-13), dimanche 17 septembre, à l’occasion de la reprise de la saison de Fédérale 2, les Aveyronnais ont laissé échapper le point de bonus dans les arrêts de jeu.

"C’est un peu frustrant, rapporte Cyril Cransac, le manager de Lévézou Ségala. à la pause, nous virons avec seulement trois points de retard et nous avons pris le dessus en seconde période." Mais au final, ses protégés sont rentrés bredouilles de leur déplacement à Canton d’Alban (23-13), dimanche 17 septembre, en concédant un essai dans les arrêts de jeu qui les a privés du point de bonus.

"Nous avons eu du mal à concrétiser nos temps forts"

Pour la première rencontre de la saison, le dirigeant a estimé toutefois avoir été rassuré sur le contenu, même si tout n’a pas été parfait. Des propos corroborés par Frédéric Gil, l’un des entraîneurs. "Nous avons eu du mal à concrétiser nos temps forts, surtout en seconde période, alors que nous étions dominateurs, dit-il. Même si la victoire d’Alban est méritée, le résultat aurait pu être inversé sans crier au vol."

L’équipe tarnaise n’a jamais rien lâché et a même privé les Aveyronnais du point de bonus défensif dans la dernière minute de jeu en inscrivant un essai transformé. "C’est là que c’est frustrant. Nous passons une grande partie de la mi-temps dans leur camp, ils viennent deux ou trois fois et ils marquent une pénalité et un essai", regrette le coach. Il se dit toutefois rassuré par la prestation de ses troupes : "L’amalgame entre les nouveaux et les anciens s’est bien passé, tout le monde a rapidement trouvé ses marques, positive-t-il. Nous avons enfin pu juger un match avec un groupe au complet et nous ne sommes pas déçus. Bien sûr, il va falloir travailler encore et encore pour être plus réaliste."

Les Cassagno-Réquistanais vont maintenant se concentrer sur la réception de Prades dimanche 24 septembre à La Primaube, afin de marquer leurs premiers points de la saison au classement.