Montézic. Une belle randonnée pour la maladie de Huntington

Ils étaient 80 marcheurs à participer à la randonnée pédestre pour la maladie de Huntington, au départ de la salle des fêtes de Montézic, dimanche 10 septembre. Les deux circuits tracés par Lionel de Sport Nature Montézic leur ont permis de randonner à leur rythme malgré la grosse chaleur. Tous ont apprécié les pauses rafraîchissantes.

Comme chaque année, l’association Huntington Occitanie (antenne de l’Aveyron) organise cette randonnée pédestre qui a récolté, cette année la somme de 904 € au profit de l’association Huntington France.

L’association Huntington Occitanie remercie le club de randonnée "Sport Nature Montézic" et son dynamique président Lionel Nayrolles, la mairie de Montézic pour son accueil et le goûter offert aux randonneurs, le club de quilles au maillet pour leur démonstration et les nombreux bénévoles.

Sont également remerciés P. Lacan et Y. Saulais ainsi que M. Lasbories de Groupama d’Oc pour leur présence et sponsoring : tee-shirts, casquettes et ecocups offerts aux randonneurs.

Rendez-vous est pris l’an prochain pour une nouvelle randonnée. AHF Occitanie :

Cécile Rigal ahfcecile.rigal@gmail.com 06 48 10 27 35.