CARTE. Fréquents orages, averses, bourrasques, instabilité, 86 départements en vigilance ce lundi

Le temps change et devient instable ce lundi 18 septembre. Météo France place la Drôme et l’Ardèche en vigilance orange pour orages ainsi que pour pluies et inondations. 84 départements sont en vigilance jaune.

Le temps commence à changer avec la levée du vent océanique d'ouest faisant lentement baisser les températures. Une nouvelle dégradation orageuse concerne le centre-est et les Alpes du sud dès ce lundi matin. L’Ardèche et la Drome restent placés en vigilance orange pour orages ainsi que pour pluies et inondations, indique Météo France dans sa carte actualisée à 6 h ce lundi 18 septembre. De "forts cumuls de précipitations" sont attendus sur ces deux départements, selon Météo France, avec "parfois jusqu’à une centaine de millimètres ou un peu plus". Cette nouvelle mise à jour de la vigilance confirme que l’épisode orageux est en train de se terminer. 28 départements étaient actuellement en vigilance dimanche, et douze devaient l’être pour la journée de ce 18 septembre annonçait dimanche 17 septembre Météo France. 7 départements d'Occitanie en vigilance jaune En Occitanie, il fera assez beau et chaud, avec des orages toutefois sur les Cévennes et au nord de la Camargue, ainsi que sur la Lozère. Sur les treize départements de la région, le Lot, l'Aveyron, la Haute-Garonne, la Lozère, l'Ariège et l'Hérault sont placés en vigilance jaune pour orages alors que le Gard cumule la vigilance jaune (orages, pluie-inondation et crues). Les prévisions ce lundi matin en Occitanie. Capture d'écran - Météo France Les prévisions ce lundi après-midi en Occitanie. Capture d'écran - Météo France Fin des vigilances ce mardi 19 septembre 84 départements, soit quasiment tout l'Hexagone, sont placés en vigilance jaune pour orages. Cette vigilance se terminera mardi 19 septembre où l’ensemble des départements de la France continentale seront en vert, synonyme d’aucune vigilance particulière.