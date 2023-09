Bozouls. Le centre équestre remercie ses partenaires

Samedi 2 septembre avait lieu le pot de remerciements des sponsors de l’équipe de cavalières du centre équestre sélectionnées aux championnats de France de Lamotte-Beuvron, du 22 au 27 juillet.

Cette année quatre cavalières du centre équestre ont réussi à se qualifier pour les championnats de France de Lamotte-Beuvron. Pour cela, elles n’ont pas ménagé leurs efforts : participation à de nombreux concours pour se qualifier, organisation d’une tombola, recherche de sponsors pour les soutenir, car un tel évènement représente un gros investissement de temps mais aussi d’argent.

Ce ne sont pas moins de 21 sponsors qui ont répondu à l’appel : Armadoc Transports, pizzéria de Traouc, Justin et Martou traiteur, Épicerie du trou, Interdistribution, Sellerie Nuelly, FG travaux agricoles, Comtal Immo, Opti’mum, Institut Clin d’Oeil, Nord Aveyron Cuisine, Coiffure Marie-Jo, Boucherie Cadoul, Intermarché Bozouls, EGTP, Mezagri, Axa Espalion, Bozouls Pneu, Garage Majorel, Christophe, et la mairie de Bozouls.

Toutes ces entreprises ont contribué à la réussite de ce projet. Zoé Galtié, Emy Girou, Flavie Puech, et Ilona Sabathier ont donc participé aux championnats de France, en club 3 par équipe et en club 2 en individuel. Elles ont pu se confronter à la compétition de haut niveau, où la concurrence est plus que rude, dans un lieu gigantesque entièrement dédié aux concours. Leur compétition s’est déroulée avec une météo catastrophique, sous des trombes d’eau, mais l’expérience valait largement le coup ! Pas de classement cette année, mais les quatre cavalières n’ont pas démérité, elles en ont rapporté une expérience incomparable qui leur permettra de progresser encore davantage.

Ce samedi avait donc lieu un apéritif pour remercier les sponsors et clôturer en beauté cette magnifique expérience, qui a fait rêver le bureau de l’association, les adhérents et les jeunes cavaliers du centre équestre. Le nouveau bureau a pu faire visiter le centre équestre, où quelques travaux ont été réalisés durant l’été ainsi qu’un grand coup de ménage, à M. le maire Jean-Luc Calmelly et à toutes les personnes présentes, et a félicité les quatre cavalières. Ce fut une très belle soirée.

À présent après avoir participé aux forums des associations de Bozouls et d’Espalion, le centre équestre peut effectuer sa rentrée. Ne pas hésiter à contacter les monitrices pour de plus amples renseignements.