Luc-la-Primaube. Le club de l’Âge d’Or dans la vallée de l’Ubaye

Une trentaine d’adhérents du club de l’Âge d’Or de Luc-la-Primaube se sont rendus dans la vallée de l’Ubaye des Alpes-de-Haute-Provence. Après s’être installés à l’hôtel "La Lauzertienne", ils se sont rendus dans la Vallée de la Durance où se cachent des phénomènes naturels pour le moins insolite : les "Demoiselles Coiffées" aussi appelées "Cheminées de fées". Ils se sont ensuite installés dans le bateau La Carline qui leur a permis de découvrir paisiblement le lac de Serre-Ponçon.

Le lendemain, ils ont visité le village de Lauzert avant de se rendre à l’Espace Muséographique Apicole Apiland qui est un des plus grands espaces muséographiques agricoles de France dédié à l’apiculture, au monde des abeilles et des insectes communs du jardin.

Le col de Vars qui fait partie de l’histoire du Tour de France car il a été franchi à 35 reprises par la Grande Boucle depuis le premier passage en 1922, par des routes très touristiques était au programme de la 3e journée, avant de se rendre à St-Véran, perché à 2 042 mètres d’altitude, qui a choisi pour signature "le village où les coqs picorent les étoiles", se désignant comme la plus haute commune habitée d’Europe avec des habitations anciennes ou nouvelles, toute en bois de mélèze, y compris la toiture. Après un repas au restaurant "Le Chamois", direction vers l’un des cols mythiques des Hautes-Alpes entre le Queyras et Briançon, le col de L’Izoard qui culmine à 2 360 m.

Le dernier jour, visite de la maison de bois avec charpente originale et des sculptures et retour à La Primaube l’après-midi. Un grand merci au chauffeur Idalesio et à la guide Chantal.