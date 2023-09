Réquista. Les associations au cœur de la cité

Le Forum des Associations du samedi 16 septembre a marqué le coup d’envoi de la rentrée. Après des vacances bien méritées, les présidents des différentes associations de Réquista se sont mobilisés pour présenter leurs activités au public, dans la salle de spectacles, de 14 à 17 heures. Le matin chacun est venu préparer son stand avec cette année une disposition différente des éditions précédentes, tous les stands autour de la salle.

Près d’une vingtaine d’associations ont répondu à l’invitation de la Mairie qui a organisé cet événement majeur. C’est un rendez-vous essentiel qui permet à chacun de choisir parmi une variété d’activités et d’obtenir des informations détaillées sur leur fonctionnement, les horaires, les tarifs, le lieu et bien plus encore.

L’éventail des sports proposés était diversifié, et les activités artistiques n’étaient pas en reste, avec la participation d’un club d’accordéon, de groupes de danse, ainsi que des ateliers créatifs. L’office de tourisme et Kalbéni étaient également présents pour présenter leurs services. À noter une association en moins, Lacim, qui n’a pas trouvé de repreneur. Le club Génération Mouvements a fait acte de présence, offrant aux retraités et aux nouveaux arrivants dans la commune la possibilité de s’inscrire à ses nombreuses activités, telles que la gymnastique, la randonnée, le yoga, les jeux de cartes, les sorties, etc.

Il est important de souligner que la commune met tout en œuvre pour favoriser l’épanouissement du tissu associatif, en mettant des salles à disposition et en contribuant ainsi à une intégration harmonieuse tant pour les adultes que pour les enfants.