Coubisou. Musée de la Paix : belle récolte d’amandes et saison réussie

Protégé par les murs de l’église Saint-Fleuret, l’arbre de la paix installé dans le Jardin de la Paix depuis trois ans se plaît. Cet amandier, un des premiers arbres qui fleurit au printemps, porte en cette fin d’été de magnifiques fruits. C’est la première fois ! 36 amandes, une récolte qui réjouit les membres de Concorde et Paix, l’association qui gèrent la Maison de la Paix.

Ce lieu est également embelli avec une exposition de céramiques, très colorées, d’un artiste connu (surtout en Autriche et Allemagne) Friedensreich Hundertwasser. Des œuvres qui ont ravi les nombreux visiteurs accueillis durant la belle saison.

Amitié franco-allemande en Aveyron

Cette année, à l’issue de la commémoration du 8-Mai-1945, des chansons sur la paix et la liberté étaient entonnées et une colombe blanche était lâchée pour fêter les 60 ans du traité d’amitié franco-allemand. Toujours dans la continuité, une réception sera organisée à la Maison de la Paix le jeudi 28 septembre à 19 h. Ce sera l’occasion d’accueillir le Mémobus qui se déplace à la rencontre des habitants et des élèves.

L’exposition Claude Baillon réussie

Une saison très satisfaisante pour l’association Concorde et Paix Estaing. Dès le mois de janvier, une causerie-café était proposée suivie de trois expositions : les œuvres d’art moderne du verrier aveyronnais Claude Baillon ont été admirées par plus de 400 personnes ; la petite exposition de l’artiste belge, Lady M, précédait celle de Sœur Éliane de l’abbaye de Bonneval avec une vingtaine de magnifiques photographies montrant la géologie fascinante de l’immensité du paysage de l’Aubrac. Les expositions se sont succédé dans la galerie de la Maison de la Paix pour le plus grand plaisir de tous ceux qui ont poussé la porte.

Exposition d’hiver

Pour éclairer les journées courtes de cet hiver et divertir les touristes de passage et les habitants, une exposition du peintre Pierre-Marie Corbel d’Entraygues sera mise en place dès Toussaint pour se poursuivre jusqu’au 5 janvier. À noter sur vos agendas.