Parc naturel régional de l’Aubrac : une nouvelle signalétique pour ne plus tomber dans le panneau

Il n'est plus possible de se perdre dans les communes du parc, à présent !

Le parc naturel régional de l’Aubrac a mis sur pied une signalétique spécifique en concertation avec les élus, les architectes des bâtiments de France et les Départements. Cette démarche entre dans le cadre de la loi pour l’engagement national pour l’environnement (loi ENE) via une charte.

"Il nous a fallu recenser les commerces, les hébergeurs, les restaurateurs et tous les services qu’il était important de signaliser", raconte Nathalie Couseran, maire d’Estaing qui fait partie des dix-sept communes ayant adhéré à cette opération.

"Les gens étaient souvent un peu perdus"

"Castelnau-de-Mandailles regroupant trois villages, il faut reconnaître que les gens de passage étaient souvent un peu perdus. Cette nouvelle signalétique sera bien plus efficace et il nous semble important qu’elle soit harmonisée dans de nombreuses communes du Parc", résume Gérard Tarayre, élu de la commune.

Lassouts, Soulages-Bonneval, Le Nayrac et Saint-Côme-d’Olt le seront également d’ici fin 2023-début 2024. La démarche des communes est volontaire. Le Parc va poursuivre son accompagnement auprès de toutes celles qui en expriment le souhait, via un soutien technique et une aide pour l’obtention de subventions.