Reconnaissance de catastrophe naturelle dans l'Hérault : que signifie la procédure accélérée ?

À la suite des fortes intempéries qui ont touché le département de l'Hérault, placé en vigilance rouge samedi 16 septembre 2023, le préfet a réagi en déclenchant notamment une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle.

Le département de l'Hérault a été placé en vigilance rouge pluie-inondation, samedi 16 septembre 2023. De fortes intempéries ont touché le département. 48 heures plus tard, le préfet a réagi.

En déplacement ce lundi

Comme il l'a annoncé dans un communiqué, Hugues Moutouh a raconté s'être rendu, ce 18 septembre au matin, "à Lunas et Saint Martin de Londres, deux communes particulièrement touchées, pour échanger avec les élus et la population". Le préfet a notamment insisté sur "l'intensité de ce premier épisode cévenol de la saison", mentionnant inondations, ruissellements, et glissements de terrains qui ont touché l'arrière-pays héraultais.

\u25aa\ufe0fLe préfet H. Moutouh s’est rendu dans les communes sinistrées aux côtés des élus & de la population \u25aa\ufe0fAnnonce du déclenchement de la procédure accélérée de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

\u2795infos ds le communiqué: https://t.co/CtvyZYmm2y pic.twitter.com/TIWx6VhJKj — Préfet de l'Hérault \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@Prefet34) September 18, 2023

Procédure accélérée

Toujours en marge de ce communiqué, Hugues Moutouh ajoute que cette même intensité "justifie la mise en place d’une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle". Cela a pour objectif de "permettre une indemnisation rapide des collectivités impactées". Concrètement, cette procédure accélérée vise à faciliter la couverture du sinistre par les assureurs.

Ainsi, c'est déjà une course contre la montre qui se lance : "les maires des communes sinistrées par cette catastrophe naturelle sont donc invités à formuler dans les 3 jours une demande de reconnaissance auprès de la préfecture".

Un autre rendez-vous de fixé

Le préfet ajoute par ailleurs qu'une commission interministérielle va se réunir d'ici "la fin de semaine, début de semaine prochaine, pour donner un avis sur chaque dossier communal. Cette commission se prononcera sur le caractère naturel et l’intensité anormale du phénomène en se basant sur les expertises techniques réalisées".

Quant aux communes reconnues en état de catastrophe naturelle, la liste sera "mentionnée dans un arrêté interministériel publié au Journal Officiel".