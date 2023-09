CARTES. Pluie-inondation : deux départements vont basculer en vigilance orange, jeudi

Météo France l'a indiqué ce mercredi : deux départements vont basculer en vigilance orange pluie-inondation, dans la journée du jeudi 21 septembre 2023.

Les vigilances émises par Météo France continuent de sillonner l'Hexagone. Le service a annoncé, ce mercredi, que deux départements passeront en alerte orange pluie-inondation, durant la journée de jeudi 21 septembre.

La Drôme et l'Ardèche

Les jours se suivent et se ressemblent pour la Drôme et l'Ardèche. Déjà placés en double vigilance orange pour orages et pluie-inondations en début de semaine, les deux territoires vont être touchés par une nouvelle alerte météo. Elle sera active, au niveau orange, seulement pour la pluie.

La Drôme et l'Ardèche seront en vigilance orange, jeudi 21 septembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Que prévoit Météo France ?

Dans son message, Météo France indique que "l'après-midi, une succession d'orages pourra générer des précipitations très intenses sur un axe allant du sud de l'Ardèche au nord de la Drôme, gagnant ensuite le nord de l'Isère, voire des zones plus au nord".

Pluie-inondation, orages, vent...

Ce jeudi, ce sont trois vigilances qui seront actives sur le territoire. Pour la pluie, 40 départements sont concernés, 38 étant en jaune en plus de la Drôme et l'Ardèche, en orange.

46 départements seront, pour leur part, en vigilance jaune pour les orages. La Lozère et le Gard sont concernés en Occitanie.

Une large vigilance jaune orages touchera la France. Météo France - Capture d'écran

Enfin, sept territoires ont, eux, été cités pour une vigilance jaune vent, en vigueur ce jeudi 21 septembre 2023.