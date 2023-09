Cyclone Lee : fortes pluies et orages dans 17 départements en vigilance ce mercredi, voici les prévisions

Vent violent, orages et pluie-inondation, le point sur les 17 départements placés en vigilance jaune ce mercredi.

Après un mardi calme, des orages devraient être de retour en France ce mercredi 20 septembre 2023. "Le front froid de la perturbation associée à l’ex-cyclone Lee, aborde la Bretagne avec des pluies copieuses. On peut atteindre 30 à 50 mm sur le Finistère", prévient Météo France. Neuf départements sont en vigilance vent violent et pluie-inondation : Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Manche, Calvados et Orne.

Au sud, c'est une dépression arrivant du golfe du Lion qui glisse depuis l'Espagne jusqu'au pourtour méditerranéen. En début de soirée, on peut s'attendre à des pluies qui s'intensifient et les orages du Languedoc jusqu'en PACA. Huit départements sont placés en vigilance orages : l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud.

Les 17 départements en vigilance jaune mercredi. Capture - Météo France

Toujours plus d'orages jeudi, une accalmie vendredi

Les orages pourraient s'étendre sur une grande partie du territoire dès jeudi 21 septembre. "Le front froid à l’arrière de la dépression Lee devrait balayer la France d’ouest en est, avec des pluies localement soutenues, et un renforcement du vent. Les cumuls seront significatifs avec souvent 10 à 20 mm et localement 20 à 40 mm sur une grande partie du pays", rapporte Météo France. Les températures seront également en baisse.

Le front pluvieux devrait quitter le pays par l'est vendredi. Des conditions plus anticycloniques pourraient revenir pour le week-end, avec des températures en hausse dimanche.