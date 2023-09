CARTES. Orages, pluie-inondation et rafales de vent : le temps se dégrade à nouveau ce 20 septembre, 20 départements en vigilance jaune

La journée d'accalmie de ce mardi 19 septembre ne va pas durer puisque dès demain, mercredi 20, la pluie et le vent font leur retour. L'Occitanie ne sera pas épargnée.

Ce mardi 19 septembre 2023, à 6 h du matin, Météo France avait placé un seul département en vigilance jaune crue. Il s'agit de l'Ardèche, qui lundi, a essuyé des pluies torrentielles et avait été placée en vigilance orange pluie-inondation. Elle a depuis été levée.

Accalmie ce mardi 19 septembre

Les météorologues annoncent un retour à la normale au niveau du temps pour cette journée de mardi. Malheureusement, l'accalmie sera de courte durée puisque dès mercredi 20 septembre, pluie et orages feront leur retour.

20 départements en vigilance jaune

Dès 6 h du matin, Météo France place 20 départements en vigilance jaune essentiellement sur le Sud-Est et le Nord-Ouest de la France pour orages, pluie-inondation et vent. Trois départements d'Occitanie sont concernés.

Il s'agit des départements suivants :

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Ardèche

Bouches-du-Rhône

Calvados

Corse du Sud

Haute-Corse

Côtes d’Armor

Drôme

Finistère

Gard

Hérault

Ille-et-Vilaine

Manche

Mayenne

Morbihan

Orne

Pyrénées-Orientales

Var

Vaucluse

Averses fréquentes, coups de tonnerre, pluies soutenues...

"Dès les premières heures du jour, une perturbation active abordera d'abord la pointe de la Bretagne. Avec de possibles cumuls de pluie conséquents accompagnés de coups de tonnerre", indique Météo France dans son dernier bulletin.

Plus au sud, cette fois-ci, le ciel s'annonce chargé de la région Rhône-Alpes jusqu'à la région Midi-Pyrénées. Sur le littoral méditerranéen et la Corse, on notera "des averses fréquentes, prenant un caractère orageux avec des précipitations soutenues, notamment sur les Cévennes et la région Paca l'après-midi en particulier".

Des rafales de vent jusqu'à 80 km/h

Toujours selon Météo France, "le vent de Sud-Ouest sera soutenu sur la Bretagne et les côtes de Manche, avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h, voire 80 sur les zones les plus exposées".

Quel temps en Occitanie ?

Les averses toucheront ce mercredi 20 septembre matin les départements du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Elles gagneront l'Aveyron dans l'après-midi et perdureront jusque dans la soirée.