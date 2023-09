Orages et pluie-inondation dans la Drôme, l'Ardèche et l'Isère : routes coupées, automobilistes coincés, évacuations, le point sur les intempéries

Météo France vient de lever ce lundi 18 septembre, en début de soirée, la vigilance orange orages et pluie-inondation, pour l'Isère, la Drôme et l'Ardèche.

Météo France avait placé trois départements en vigilance orange orages et pluie-inondation ce lundi 18 septembre 2023 : la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. Et les prévisionnistes ne s'y sont pas trompés.

#Inondations #Meteo Dans la #Drôme, l'autoroute A7 a été inondée, ainsi que plusieurs villages. C'est le cas à Albon, où le Bancel a débordé. 1/2 pic.twitter.com/bA0TNOAvdr — Le Dauphiné Libéré Drôme et Ardèche (@LeDL26et07) September 18, 2023

Des pluies diluviennes ont provoqué d'importants dégâts : des routes coupées, des conducteurs bloqués, etc. Mais aussi des dégâts matériels.

Une partie de l'A7 coupée

Ce lundi après-midi, après 16 h, la vigilance orange a été levée pour l'Ardèche, selon le dernier bulletin de Météo France. Si la décrue s'amorce dans la Drôme, en revanche, la circulation dans le nord du département restait elle difficile, avec 20 km de ralentissement sur l'A7, selon les gendarmes. L'autoroute a d'ailleurs été coupée au niveau de Valence en direction de Lyon.

\ud83d\udd36 2 départements en Orange pic.twitter.com/ILTgCi3Smk — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 18, 2023

Glissements de terrain en Ardèche

En Ardèche, des glissements de terrain ont entraîné la coupure de la RD 86 entre Tournon et Sarras, dans la vallée du Rhône, ont indiqué les pompiers, qui sont intervenus une centaine de fois dans la matinée.

\ud83d\udccdLe sous-préfet de Tournon, François PAYEBIEN, s’est rendu à #Vion et #Sarras, deux communes sinistrées par l’épisode orageux particulièrement violent dans le Nord #Ardèche, pour échanger avec les élus et la population.



Les services de l’Etat sont pleinement mobilisés… pic.twitter.com/e7p9nJv5N9 — Préfète de l'Ardèche \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 \ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@Prefet07) September 18, 2023

Dans le même secteur, les secours ont également procédé à la mise en sécurité de personnes coincées par les eaux dans leurs véhicules et à celle d'élèves d'une école primaire à Vion où l'eau était montée à 20 cm au rez-de-chaussée.

\u26a0\ufe0fIntempéries \u26a0\ufe0f Si la situation s'améliore et la décrue bien amorcée, la circulation sur les axes du Nord département est toujours difficile. 20km de ralentissement sur l'#A7. Entrée 13, 14 et 15 sens Sud /Nord provisoirement fermées pour réguler les flux. Suivez @Radio1077 pic.twitter.com/gVjJZIDw2b — Gendarmerie de la Drôme (@Gendarmerie_026) September 18, 2023

130 interventions dans la Drôme

Dans la Drôme, 130 interventions ont été rapportées par la préfecture, qui a fait état de "crues", tout en précisant "qu'aucune victime n'était à signaler".

#orages | ? Point de situation n°3



\u274cRD :https://t.co/kaU6bzq8gb

\u274cRN7 : trafic difficile entre Saint Rambert d’Albon et Saint-Vallier.

\u274c A7 : coupée sens sud-nord avec sortie obligatoire à Valence sud



\ud83d\udd17Retrouvez le communiqué de presse : https://t.co/tPkMzXZAmf pic.twitter.com/ZDuKg5bVYj — Préfet de la Drôme \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@Prefet26) September 18, 2023

200 mm d'eau en 2 h en Isère

En Isère, depuis le début de la matinée, les pluies intenses ont aussi provoqué des inondations de routes. Plus de 200 mm sont tombés en 2 h, notamment près de Beaurepaire, selon les pompiers.