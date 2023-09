Villefranche-de-Rouergue. Victoire importante de l’équipe fanion à Viadène

L’équipe fanion se rendait à Saint-Amans-des-Cots pour affronter Viadène. Au bout de dix minutes de jeu, les Villefranchois ont ouvert le score et un deuxième but est intervenu à la 20e minute. Cependant, après une altercation à la 35e minute, un de nos joueurs a pris un carton rouge, ce qui pénalisait Villefranche. Dans la foulée, l’équipe adverse en a profité pour réduire le score. De retour des vestiaires, les locaux égalisèrent à la 55e minute. Suite à ce but, les Villefranchois décident de jouer en bloc bas pour opérer en contre. Cette tactique portera ses fruits, puisque Villefranche prendra l’avantage à la 70e minute et achèvera les adversaires par un quatrième but, 10 minutes avant la fin.