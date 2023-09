Druelle Balsac. La troupe de théâtre "La Cazelle aux rires" pleure son ami Jean-Marie

La troupe de théâtre "La Cazelle aux rires" est dans la peine. Elle vient de perdre un ami fidèle. Jean-Marie Malaterre les a quittés le 11 septembre. Il a été toujours présent depuis le début de l’aventure théâtrale pour aider au chargement et montage des décors et pour animer les après spectacles. Les membres de la troupe tenaient à lui rendre hommage. "Ce message d’au revoir est l’expression de notre émotion profonde à la suite de ta disparition. Tu nous manqueras. Avec toi s’en vont des moments de partage précieux. Dire adieu à une personne comme toi, c’est comme perdre une partie de nous-même. Tu étais, tu es et tu resteras à jamais une part essentielle de notre vie et ton départ occasionne un vide sans précédent. Mais nous te gardons pour toujours dans nos cœurs. Dans la vie il y a un temps pour tout : un temps pour naître et un temps pour mourir. Le temps de l’enfance et celui de la vieillesse. Un temps pour aimer et celui pour partir. Ton temps est venu et si le chagrin prend beaucoup de place, c’est avec un peu de joie que nous voulons nous souvenir de nos moments partagés. Merci d’avoir fait partie de nos vies. Tendres pensées à ta chère épouse Corinne, comédienne dans la troupe, à tes filles et à tes petits enfants."