Bozouls. Le judo club devrait redémarrer sous peu

Si le forum des associations de Bozouls a été une réussite, il reste un problème à résoudre pour la réouverture du club de judo cher à Michel Kamouha qui est à l’origine du club. Une vingtaine de personnes sont passées par le stand tenu par Cédric et se sont dites ravies de sa réouverture.

Le jour proposé est le jeudi avec trois séances courant de 17 heures à 20 h 30 ou de 17 h 30 à 21 heures.

Une demande a été faite pour savoir s’il y aurait un cours de taïso. Cette discipline est idéale pour garder la maîtrise de son corps et même regagner en qualité musculaire et maintenir les bons équilibres hormonaux, et vivre plus longtemps. Les cours seront assurés par Cédric Siccardi, 3e dan, actuellement en formation BPJeps à Toulouse jusqu’à fin décembre avec comme tuteur de formation Joël Phenix.

De plus il faut savoir qu’une aide financière de la Région a été validée, elle est de 1 750 € par an valable sur deux saisons, ce qui n’est pas négligeable.

Il reste à résoudre la réouverture. Une association quelle qu’elle soit ne pas fonctionner sans avoir un bureau directeur avec au minimum un président (ou une présidente) et un ou une secrétaire. Le club actuellement en sommeil est toujours adhérent à la FFJDA. Dès qu’un nouveau bureau est constitué le judo club pourra rouvrir ses portes.