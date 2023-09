Golinhac. Les associations proposent de multiples activités

Septembre c’est le mois de la rentrée pour les écoliers, mais aussi pour les associations sportives et socioculturelles !

C’est le moment de s’inscrire ou d’inscrire les enfants pour faire une ou plusieurs activités tout au long de l’année. Pour simplifier les démarches, le Foyer rural de Golinhac et Familles rurales de Campuac se sont unis pour la rentrée des associations à la salle des fêtes de Golinhac le dimanche 9 septembre. Un éventail d’activités a été proposé pour l’année avec des nouveautés.

Pour le foyer rural

- Goli-Pitchoun : rencontres récréatives ponctuelles avec jeux, activités manuelles et contes.

- Cours de guitare : tous les lundis à 19 h 15 à l’ancienne école privée

- Rencontre autour du dessin et de la peinture : tous les lundis de 18 heures à 20 heures à l’ancienne école privée.

- Yoga : tous les jeudis de 19 heures à 20 h 30 à la salle des fêtes.

- Club de photos : un jeudi sur deux à 20 heures à l’ancienne école privée.

- Boîte à ouvrage : couture, tricot et macramé un vendredi sur deux à partir de 14 heures à 17 heures à la salle des fêtes.

- Théâtre : tous les vendredis soir de novembre à mars à la salle des fêtes. - Ateliers jardinage : les samedis après-midi à partir d’octobre à la serre communale. - Vélo club : sorties tous les dimanches matin et dans la semaine suivant la météo.

Deux nouvelles activités se sont greffées :

- Le théâtre par le jeu pour les 8-12 ans le samedi de 10 h 30 à 12 heures.

- Ateliers manuels : un samedi par mois à 9 h 30 à la salle des fêtes.

Les renseignements sont à prendre auprès du Foyer rural, carte adhérent 10 euros par personne

Pour Familles rurales

- Couture : un mardi sur deux à 14 h 30 à la salle des fêtes ; art floral ; cuisine ; gym ; randonnée ; équi-libre : équitation libre.

Contacter Familles rurales pour les informations, carte familiale 25 euros.

En plus de toutes ses activités, le club de foot ECGE et de quilles, la Fnaca, le club de l’Amitié et des aînés ruraux ont participé au forum.

De nombreux passages ont permis de nouvelles inscriptions. Preuve que grâce à un riche éventail d’activités, il est possible en ruralité de trouver son bonheur à moindres frais. Merci aux bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le territoire.