Petits-déjeuners gratuits à l'école, garde d'enfant, pass colo, chèque énergie : ce qu'il faut savoir du plan pauvreté du gouvernement

Le plan présenté lundi 18 septembre 2023 par le gouvernement ne prévoit pas de revalorisation des minima sociaux, réclamée par plusieurs associations.

Elisabeth Borne a dévoilé, lundi 18 septembre 2023, avec huit mois de retard, son nouveau plan de lutte contre la pauvreté sur la période 2023-2027 devant une quinzaine de fédérations réunies à Matignon. Celui-ci reprend des mesures déjà officialisées, renforce certains dispositifs et en initie d’autres, sans la revalorisation des minima sociaux demandée par de nombreuses associations de lette contre la précarité, qui jugent ces annonces "largement insuffisantes".

"Ce plan vise à apporter des réponses aux Français dans la précarité, avec une augmentation de 50 % des crédits de lutte contre la pauvreté". Le précédent s’appuyait sur un budget de 8,5 Md€ pour la période 2018-2022, a souligné la Première ministre, jugeant, elle, ce pacte des solidarités, "ambitieux".

Pour s’attaquer à cette pauvreté qui s’étend en France, au point de submerger désormais les associations caritatives, le gouvernement propose de mettre en place un système "plus simple, plus juste et plus incitatif" et de s’attaquer aux angles morts des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics.

L’objectif est de "corriger les inégalités de destin", précise Matignon, en s’attaquant aux carences qui se creusent dès la petite enfance à travers quatre axes : la prévention de la pauvreté dès l’enfance, le retour à l’emploi, la lutte contre l’exclusion et la prise en compte de l’impact des mesures de transition écologique sur les Français les plus précaires.

Petits-déjeuners gratuits à l’école et "pass colo"

Le gouvernement va généraliser, dans les faits, les petits-déjeuners gratuits à l’école, créer un "pass colo" pour les CM2 et 200 000 places de crèches d’ici à 2030.

Une prime de reprise d’activité sera aussi mise en place pour faciliter le retour à l’emploi. Un fond d’innovation devrait aussi être créé, notamment pour "les familles modestes en difficulté, qui ont besoin d’horaires atypiques" et donc de faire garder leurs enfants à des heures très spécifiques.

La distribution de chèques énergie pour les plus modestes se poursuivra, parallèlement et le dispositif MaPrimeRenov’ sera, lui, renforcé. Le gouvernement entend également lutter contre "la grande exclusion", avec des demandes de RSA préremplies et une action contre le non-recours aux aides, grâce à la solidarité à la source qui inscrira systématiquement les bénéficiaires.

Pour éviter de laisser des personnes sur le bord du chemin, l’exécutif souhaite aussi un meilleur maillage territorial des centres sociaux et un renforcement du partage des informations entre les différentes administrations.

Aide alimentaire, retraites, logements

Dans le même temps, "1,7 million de petites retraites seront revalorisées dès ce mois-ci avec 600 € de plus par an en moyenne", a rappelé la cheffe du gouvernement.

Elle a promis aussi une aide de 80 M€ sur quatre ans pour les associations d’aide alimentaire, la rénovation de "12 000 logements" vétustes, la création de "30 000 nouveaux" appartements d’ici à 2027.

La Première ministre a également garanti 203 000 places d’hébergement d’urgence pour l’année 2024. Un autre plan, spécifique à l’Outre-Mer, sera bientôt présenté.

15 % de la population touchée par la pauvreté

En France, la pauvreté touche 9,2 millions de personnes, soit près de 15 % de la population française, selon l’Insee. Un tiers des Français rencontrent même des difficultés pour se nourrir, selon une récente enquête du Secours populaire.