Thérondels. Aire de jeux : 4x4 et RZR soutiennent l’association des parents d’élèves

Aujourd’hui, l’aire de jeu destinée aux enfants est vieillissante. L’association des parents d’élèves (APE) dont le but est de soutenir l’école mais aussi les élèves a donc décidé d’en créer une nouvelle pour les enfants à la Cazournie.

Pourquoi la Cazournie ? Pour son cadre, l’espace disponible et une certaine sécurité par rapport à la route. En plus de l’aire de jeux, des bancs seront installés afin que toutes les générations puissent s’y retrouver.

Les clubs de 4x4 et de RZR du secteur ayant eu connaissance de ce projet ont décidé de le soutenir en organisant dernièrement une balade. Une journée zen et conviviale qui a conduit les promeneurs sur les chemins du Carladez aveyronnais et cantaliens traversant des villages typiques permettant d’admirer le riche patrimoine bâti de la région. A mi-parcours un pique-nique partagé dans une joyeuse ambiance permettait à tous de se détendre et d’échanger.

Le montant des inscriptions a intégralement été reversé à l’APE de l’école. Celle-ci remercie vivement les organisateurs et participants de cette sortie qui par ce geste généreux apportent leur soutien aux enfants. Pour aider l’APE à réaliser ce projet une cagnotte sécurisée est en ligne :

www.onparticipe.fr/c/dNsbiAsQ