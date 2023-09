Aveyron : belle réussite pour le tout premier apéro trail, l'épreuve sportive qui se marie avec bières-saucisses-frites !

Pour sa première édition, cette manifestation a dépassé les espoirs les plus optimistes des organisateurs à Espalion.

"On espérait 150 à 200 inscriptions, nous avons dépassé les 350 plus une soixantaine de randonneurs ! Avec des traileurs aguerris venus parfois de loin mais aussi des néophytes tentés par le programme épicurien cher aux organisateurs." Un succès qui est certainement le fruit d’une communication réussie (merci à Maxime pour son affiche, à Guillaume pour le site web…) au soutien de sponsors qui "ont fait confiance" mais aussi à un concept "apéro trail" qui a séduit le plus grand nombre.

Ce lundi matin, le président Clément Fabre était fatigué mais heureux de "cette réussite collective grâce à l’investissement sans faille de la soixantaine d’adhérents secondés, pour la journée de samedi, par l’appoint spontané d’une quarantaine d’amis". Sans oublier le soutien de la grande championne espalionnaise Sophie Duarte à leurs côtés toute la journée et le club de la Retraite sportive présidé par Paulette Négrier qui avait pris en charge l’encadrement de la randonnée.

Des retours très positifs

À l’arrivée l’ensemble des participants était unanime pour souligner la qualité du circuit proposé. 16 km "exigeants" ponctués d’animations parfois cocasses comme à la vierge de Vermus, le ravito XXL au château de Calmont servi par des chevaliers en costume d’époque, le tunnel de mousse à Alayrac et des carrefours musicaux… Sans oublier le show du départ lancé par le speaker Laurent Boyer ! Une journée qui s’est terminée tard dans la nuit par une soirée "bières-saucisses-frites" animée par le groupe des Duganels au centre Francis-Poulenc.

Une soirée festive ouverte à tous avec près de 600 repas servis "sans grand délai d’attente" et à la satisfaction de tous.

Dans ces conditions, inutile de dire que les organisateurs donnent déjà rendez-vous en septembre 2024 pour une seconde édition encore plus grandiose et… avec de nouvelles surprises.