Decazeville. La Free Don est lancée avec Cami Sport et Cancer

Un tour à moto est prévu pour promouvoir les actions de la Cami Sport et Cancer et récolter des dons.

Pour la troisième année, Cami Sport et Cancer Aveyron organise le Free Don, le samedi 23 septembre, avec les motards de la Cami. Le départ sera donné à Sébazac, à 14 heures. Une urne sera présente, chaque participant ou personne qui souhaite assister au départ pourra donner ce qu’elle veut, un café sera offert.

Puis un tour d’une partie du département sera réalisé à moto, avec une étape à Decazeville. Le convoi doit arriver vers 16 heures, place Decazes, près de la mairie, accueilli par le Centre communal d’action sociale (CCAS) et la municipalité. Il y aura une halte goûter, avec également un moment pour réaliser un don, même les petites sommes sont acceptées. En cas de pluie, l’événement aura lieu au Laminoir. Et retour sur Rodez vers 18 heures.

"L’an passé nous avons atteint 100 motos. Pour cette 3e édition, nous espérons arriver à 130 motards et leurs accompagnants. La Fédération française des motards en colère guide et sécurise le convoi. Outre les dons, l’autre idée majeure de ce rendez-vous est de mieux faire connaître la Cami Sport et Cancer. Un appel est donc lancé à tous ceux qui aiment la moto", rapporte Christian Cabantous, responsable de la Cami au niveau du département.

Depuis sa création en 2000, la Cami Sport et Cancer s’efforce chaque jour d’implanter, dispenser et développer des programmes de thérapie sportive pour permettre à des milliers de patients touchés par un cancer d’être pris en charge pour diminuer les effets secondaires des traitements, améliorer leurs chances de rémission, diminuer leurs risques de rechute et améliorer leur qualité de vie.

Une manière de rappeler aussi que la Cami intervient à Decazeville, le mardi et vendredi matins, à l’ancienne école de Combettes. Une vingtaine de patients du territoire et des environs s’y retrouvent dans une bonne ambiance, alliant thérapie et retour à une vie sociale.