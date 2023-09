La Salvetat-Peyralès. La médiation animale au cœur de l’animation de l’Ehpad

Dans le cadre du thème du mois sur les animaux et la médiation animale, l’animatrice Claire a fait venir un intervenant de l’association "Le bournhou des cents vallées", Herman Rol. Venu avec un bournhou (l’ancêtre des ruches), une ruche (sans les abeilles) et un film sur la vie passionnante des abeilles, ce dernier a discuté et échangé avec les résidents sur ces fascinantes petites bêtes. L’après midi s’est achevé par une dégustation de miel. Dans le mois d’autres animations sur les animaux sont prévus : un quiz, un atelier écriture, de la peinture, et bien sûr la venue du "Domaine de look" avec ses chiens, poules, lapins.