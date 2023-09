Espalion. Pierre Sennour, artiste peintre d’Occitanie n’est plus

Pierre Sennour, dont la carrière d’artiste peintre s’est étendue sur plus de six décennies, s’est éteint à Toulouse à l’âge de 95 ans. Il laisse une œuvre onirique et poétique essentiellement dédiée à l’abstraction, riche de centaines de toiles, collectionnées principalement en France et en Catalogne espagnole. En Aveyron, une majestueuse "pietà" de l’artiste orne l’église de Calmont-d’Olt. Séjournant régulièrement en Aveyron, l’artiste avait eu un coup de cœur pour l’église du village. C’est à l’occasion de la rénovation de l’édifice en 2005 qu’il a fait don d’une grande toile représentant une pietà (Vierge en mater dolorosa), aujourd’hui exposée de manière permanente.