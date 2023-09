Procès de l'abattoir de Rodez : prison avec sursis et amendes requises contre les trois anciens dirigeants

Trois anciens dirigeants de l'abattoir de Rodez sont jugés ce mercredi 20 septembre 2023 au tribunal. Ils sont poursuivis pour "mauvais traitements" envers des animaux, trois ans après la révélation d'images chocs de l'association L214.

Les images avaient fait froid dans le dos. Et fait réagir le ministre de l'Agriculture de l'époque, Didier Guillaume, en juin 2020. La révélation de ces images chocs par l'association L214 pointait du doigt les pratiques d'une chaîne d'abattage de l'abattoir de Rodez. Les anciens dirigeants de la structure sont à la barre ce mercredi 20 septembre 2023.

Les réquisitions sont tombées

Après plusieurs heures d'audience, les réquisitions sont tombées, ce mercredi en début de soirée. 2 000 € d'amende sont requis contre le directeur de production ; six mois de prison avec sursis contre le directeur du site "qui a laissé faire avec un rôle central" ; 4 000 € d'amende ont été requis contre le directeur général d'Arcadie. Enfin, 50 000 € d'amende ont été requis contre Arcadie Sud Ouest, qui est sous procédure de liquidation judiciaire.

A lire aussi : Procès de l’abattoir de Rodez : trois ans après la vidéo choc de L214, les anciens dirigeants à la barre ce mercredi

"Depuis au moins 2016"

"La justice a un rôle majeur", a déclaré Brigitte Gothière, cofondatrice de L214, mardi 19 septembre, à la veille du procès, dans un communiqué de presse. "Elle peut ici prononcer une peine proportionnée à la gravité de la situation et ainsi donner un signal fort à l’ensemble de la profession. À Rodez, les non-conformités majeures perduraient depuis au moins 2016 : elles étaient détectées, signalées, mais la direction de l’abattoir n’agissait pas et les services de l’État laissaient couler… La mise à mort des animaux dans les abattoirs est une opération des plus violentes par essence : les infractions à la réglementation augmentent les souffrances des animaux, prolongent les agonies".

L'affaire est mise en délibéré. La décision sera rendue le 18 octobre à 14 h.