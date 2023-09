Séisme au Maroc : une mobilisation record en faveur des sinistrés et un couscous prévu ce samedi au haras de Rodez

À Rodez, les différentes collectes organisées en faveur des sinistrés au Maroc font carton plein. La Ville invite les Ruthénois à se rendre au haras ce samedi, pour un repas caritatif.

"Nous œuvrons tous pour une cause commune, l'humanitaire." C'est avec une certaine émotion que Mohamed Amachrouk, président de l'association cultuelle des musulmans de Rodez, prenait la parole ce mardi 19 septembre. Depuis le séisme survenu au Maroc ce vendredi 8 septembre, il se dit touché par la mobilisation de nombreuses personnes, en faveur des sinistrés de cette catastrophe naturelle.

"C'est un élan de générosité qui dépasse les questions de nationalités ou de religions", poursuit-il. Car depuis plusieurs jours, la mosquée de Rodez accueillait une permanence destinée à recevoir divers dons, qui seront ensuite acheminés vers le Maroc. Si le lieu de culte met en pause cet accueil (lire ci-dessous), ce n'est pas pour autant que l'élan de solidarité s'arrête.

D'abord car la mairie et les deux maisons de quartiers de la Ville à Gourgan et Saint-Eloi, continuent d'accueillir vos dons. "On est submergés !", sourit d'ailleurs Nadia Abbou, élue à la Ville. Mais également car un grand repas caritatif se prépare.

Un couscous au haras

Ce samedi, vous serez "tous bienvenus !" au haras, pour venir déguster sur place ou à emporter un couscous confectionné par la communauté marocaine ruthénoise, des pâtisseries typiques de l'Atlas, et bien sûr, venir partager une tasse de thé.

Pour mener à bien cet événement, ce n'est pas loin d'une cinquantaine de bénévoles qui travaillent d'arrache-pied, et pour l'heure, 100 personnes ont réservé leur place. Mais un nombre bien plus grand de participants est attendu pour un moment convivial et solidaire. "À notre petit niveau, il fallait que l'on se mobilise et que l'on marque le coup, explique Mohamed Amachrouk. Car de nombreuses familles ont été décimées par ce drame." L'argent collecté servira directement à financer l'achat de fournitures essentielles pour venir en aide aux victimes de ce séisme.

La mosquée de Rodez dit stop L’élan de solidarité est grand, et en voici la preuve. Sur sa page Facebook ce lundi, la mosquée de Rodez publie un communiqué officiel. "Nous vous informons que pour des raisons logistiques et de capacité, désormais nous ne pourrons plus accepter les dons matériels." Depuis plusieurs jours, le lieu de culte accueillait une permanence de 14 h à 22 h 30, destinée à recevoir tous types de dons. "Nous souhaitons remercier et féliciter l’ensemble des généreux donateurs qui ont participé à notre quête, ce fut un réel succès, précise-elle par ailleurs. Les dons ont été très nombreux et nous travaillons quotidiennement afin que ces aides soient distribuées dans les plus brefs délais à leurs ayants droit." Une partie de la collecte est ainsi partie dans un camion d’Emmaüs ce matin, et les dons en espèce sont toujours possibles, ils serviront à financer des denrées recherchées, qui seront achetées directement au Maroc.

Réservations jusqu'à ce vendredi 22 septembre auprès des maisons de quartier de la Ville ou de la mosquée de Rodez. Le coût du repas est de 12 € par personne, et 8 € pour les moins de 10 ans.