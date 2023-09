Des élèves de Jean-Vigo à Ecotri

Dix-huit lycéens ont pu se rendre au centre de tri sélectif de Millau.

Tout récemment dix-huit élèves et trois accompagnants du lycée Jean-Vigo ont bénéficié de l’animation "la grande aventure du tri", nouveau parcours pédagogique du centre de tri de Millau. Au lycée, Loic Solinhac, professeur d’organisation et production culinaire a déjà mis en place au sein du restaurant d’application les doubles poubelles et des bacs pour les biodéchets. Il souhaitait que ses élèves puissent faire cette visite. Des élèves qui ont pu accéder aux trois espaces ludiques permettant d’aborder les différents modes de consommation et leur impact sur l’environnement avec, pour objectif, de mieux trier et de réduire les quantités de déchets Ensuite, la visite au sein du process industriel a permis aux élèves de découvrir les équipements et les machines de haute technologie ainsi que la cabine de tri où les valoristes assurent le contrôle qualité.