Decazeville. Les sports étaient à la fête au stade Camille-Guibert

La journée des sports organisée par la municipalité a réuni près de 20 associations sur les abords du stade Camille Guibert. Du matin jusqu’au milieu de l’après-midi, les enfants et les familles ont navigué de stand en stand afin d’essayer et de trouver le sport qui convient. D’autres participants à cette journée se sont juste informés en vue d’un choix ultérieur. Les Dauphins decazevillois par exemple ont évoqué les entraînements en bassin d’hiver qui débutent en novembre. C’était l’occasion en outre de découvrir deux nouvelles associations qui vont intervenir sur Decazeville : la self-défense, MMA, Art de combat libre et le taï-chi-chuan. Pour Ramiro Rocca, élu en charge des sports, cette journée a rencontré un nouveau succès. Par ailleurs, les associations qui devaient théoriquement incorporer le Laminoir II (arts martiaux, gymnastique notamment) ne le feront pas tout de suite, très vraisemblablement en 2024, car il reste encore à terminer des agencements.