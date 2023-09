Druelle Balsac. "Lo Serado" dans le nord Aveyron

Près d’un tiers des adhérents du club "Lo Sérado" sont allés découvrir ou apprécier encore une fois les richesses culturelles et économiques de Laguiole et Estaing. À la coopérative Jeune Montagne, ils ont vu la chaîne de transformation du lait en Laguiole, tome fraîche pour aligot ou truffade.

La visite de la coutellerie Honoré Durand, au-delà des très beaux couteaux exposés, a permis de bien comprendre la réalité du 100 % fabriqué à Laguiole et d’en voir la démonstration par un jeune coutelier. Comme on peut s’en douter, le repas a bien confirmé la qualité de la gastronomie locale dont le traditionnel aligot. Puis, la visite du château d’Estaing a éclairé les voyageurs sur l’histoire de cette bâtisse, en particulier son passé de couvent et d’école pour former les jeunes filles. Par ailleurs, l’arbre généalogique de la famille D’Estaing a confirmé que l’ancien Président de la République avait bien des origines estagnoles. Beau temps, visites intéressantes, bonne ambiance.

Par ailleur, une nouvelle activité "Jeux de société" va démarrer début novembre. Plusieurs personnes l’ont suggérée, pourquoi pas la proposer. Ce sera en parallèle de la belote tous les lundis après midi, ouvert à tous les adhérents (on peut le devenir pour l’occasion). Le déroulement sera adapté au fur et à mesure selon les besoins exprimés des participants.

Toutes les idées sont bonnes à prendre, faites en part à un responsable du club. Amateurs de danse, le premier thé dansant de la saison aura lieu à Druelle le mardi 3 octobre.