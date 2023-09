Golinhac. Menhirs : comment reconnaître ces pierres ?

Dimanche dernier, Alain Michelin proposait une sortie sur le thème : dolmens et menhirs, distinguer le vrai du faux. Une douzaine de participants se sont rendus à Peyre-Belières, un faux menhir. Alain, très pédagogue, a expliqué que ce site a été interprété comme menhirs érigés par les hommes. Or il n’en est rien. Ces chaos granitiques composés de grosses pierres mais aussi de plus petites ont servi de carrières de pierres à bâtir. Seuls les plus gros éléments, plus difficiles à travailler ont été laissés intacts ; et donc le rendu actuel est bien loin de ce que les hommes de la Préhistoire ont pu connaître… Il en est de même pour le Roc de la Clouque.

La deuxième visite concerné le Dolmen du Puech de Molière, un vrai dolmen. Bien que ruiné, c’est bien un vrai dolmen contrairement aux dolmens de Fombillou, de Bèz-Bédenne, ou encore de Lunel, qui n’en sont pas. En plus d’être le dolmen le plus nordique du département, il n’est pas réalisé avec la roche locale. Il est situé à l’extrémité d’un petit plateau constitué d’un grès grossier appelé arkose, roche sédimentaire témoin du passage du Lot bien avant le creusement des vallées. Il est constitué de granite porphyroïde pour la table et de leucogranite pour les montants, éléments qu’il a fallu transporter et hisser au sommet de la colline. Ce site a été occupé durant des millénaires comme en attestent les outils lithiques qui vous seront présentés. Plus récemment, les arkoses ont été exploitées comme pierres à bâtir mais aussi pour la réalisation de meules à grains, d’où son nom Puech de Molière.

Une matinée riche de découverte, qui a permis à tous de bien mieux comprendre les dolmens et les menhirs. Tous ont remercié Alain pour cette balade très enrichissante.