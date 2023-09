Espalion. Reprise des activités à Mosaïques

Les activités des divers ateliers de Mosaïques ont repris début septembre dans ses locaux Cité Recoules. L’association propose le lundi à partir de 14 heures du modelage, le mardi à 17 h 30 de la calligraphie, le mercredi à 14 heures du dessin et de la peinture, le jeudi à 14 h 30 du travail de la terre sur tour de potier, le vendredi à 14 h 30 de la mosaïque et aussi des "arts modestes" comme le quilling. Un animateur encadre chaque atelier et conseille les membres de l’association. Les personnes intéressées peuvent se rendre directement Cité Recoules. L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 6 octobre à 17 heures dans ses locaux.