Football : les clés du match Dunkerque - Rodez

Rodez (8e) se déplace à Dunkerque (16e), samedi 23 septembre à 19 heures, pour le compte de la 7e journée de Ligue 2.

Le Raf de Didier Santini veut enchaîner une deuxième victoire consécutive ! Après son carton du week-end passé, contre Angers à la maison (4-1), les sang et or ont l'occasion de s'installer un peu plus durablement dans le top 10 du championnat. Mais pour cela, il leur faudra prendre des points samedi soir sur la pelouse du promu Dunkerquois.

Pour l'occasion, le Raf devra se passer de Stone Mambo, souffrant d'une petite déchirure à la cuisse.

Côté Dunkerque, le club nordiste fera, lui, sans son jeune défenseur central, Billy Koumetio, suspendu.

