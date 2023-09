Paris : un Forum pour une meilleure rentrée dans les sept collèges du 12e arrondissement

Votre enfant entre en 6e prochainement ou dans 2 ou 3 ans ? Vous vous posez des questions sur cette étape importante de sa scolarité ? Venez trouver toutes vos réponses au forum des collèges du 12e !

L'union locale FCPE du 12e invite les parents à venir échanger sur la rentrée en 6e et découvrir la richesse de l’offre publique dans le 12e arrondissement, en présence des 7 chefs d’établissements des collèges du 12e arrondissement, des équipes FCPE des représentants de parents d’élèves et de jeunes collégiens. Ce rendez-vous annuel est baptisé "Matinée des collèges".

Il se tiendra samedi 7 octobre, de 10 heures à midi à l'Espace Reuilly, situé 1, rue de Riesner. Accueil à 9h30 autour de café ou thé offert par la mairie du 12e arrondissement. De 10 heures à 11 heures, échanges en présence des principaux des sept collèges de l'arrondissement, notamment sur la liaison école-collège, l'accompagnement et le suivi scolaire, l'autonomie et la "confiance scolaire", les projets d'établissements et les propositions pédagogiques qui seront mis en place dans les établissements, les nouvelles formes d'évaluation et l'organisation du temps scolaire.

De nombreux points relatifs au fonctionnement des établissements seront aussi abordés : les journées portes ouvertes, les personnes qui composent l’administration d’un collège, les matières enseignées et les horaires en 6e, les langues vivantes et les options proposées, les meilleures façons de diminuer le poids du cartable, la composition des classes, l’organisation de la cantine, l’aide aux devoirs, les activités extra-scolaires, les associations locales partenaires du collège, la prévention du harcèlement scolaire et la gestion du téléphone portable, ainsi que les interlocuteurs privilégiés des parents et les outils de communication entre le collège et les parents (cahier de correspondance, ENT-Pronote, mais aussi les enfants eux-mêmes et les délégués de parents).

Entre 11 heures et midi, les parents pourront aller rencontrer les chefs d'établissements et leurs équipes éducatives sur les stands de chacun des collèges afin de préparer au mieux l'entrée au collège des enfants.