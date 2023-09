Luc-la-Primaube. Reprise en douceur pour les jeunes pousses du club d’athlétisme

L’école d’athlétisme du LPA (Luc Primaube athlétisme) a effectué sa grande rentrée dans la salle Citadelle de l’espace Saint-Exupéry à La Primaube. Ce sont 76 enfants (âgés de 5 à 15 ans), impatients et enthousiastes qui se sont retrouvés dans les différentes catégories d’âges (U7, U10, U12, U16). Une série d’ateliers athlétiques et ludiques (saut en longueur, lancer de poids, sprint/motricité) ont été proposés aux jeunes athlètes par les encadrants bénévoles de l’association Luc Primaube Athlétisme : Audrey, Alice, Agate, Gwilaine, Simon, Dorian, Julien, Didier et Hélian.

Dans le cadre de l’opération de rentrée de la Fédération Française d’Athlétisme, cette première séance s’est ponctuée par une remise de diplômes, de livrets et du traditionnel goûter, fort apprécié par les petits et les grands ! Les adolescents à partir de 12 ans, ont la possibilité de venir aux séances du mardi et jeudi qui ont lieu sur la piste d’athlétisme au stade François-Niarfeix à Luc de 18 h 30 à 20 h en compagnie des adultes. Si vous souhaitez rejoindre l’association ou prendre des renseignements, vous pouvez contacter le président Hélian Cavalié au 06 88 36 94 07 ou par mail sur helian.cavalie@wanadoo.fr ou consulter la page Facebook LPA. Les entraînements de l’école d’athlétisme se déroulent les vendredis de 17 h 45 à 19 h 30 en période scolaire.