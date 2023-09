PODCAST. Live-action One Piece sur Netflix : comment la série a réussi à éviter le naufrage

Dans sa nouvelle émission "La Volonté du Geek", Centre Presse Aveyron s'intéresse à la série One Piece produite par Netflix, un véritable miracle qui se dresse victorieux en enjambant les cadavres de toutes les autres adaptations tirées de manga de ces dernières années.

À la surprise générale, la série One Piece produite par Netflix, sortie le 31 août 2023, a été une franche réussite. Ce qui était loin d'être gagné. One Piece est le manga le plus vendu au monde avec plus de 500 millions d'exemplaires en circulation, l'histoire du mangaka japonais Eiichirō Oda passionne des millions de fans dans le monde depuis plus de 25 ans maintenant. Autant dire que si la série s'était loupée, Netflix se serait mis une énorme communauté à dos.

Bien d'autres adaptations ont déjà vu le jour sur la plateforme de streaming : Fullmetal Alchemist, Bleach, Death Note, Cowboy Bebop... Mais aucune de ces séries inspirées de mangas cultes n'avait réussi à convaincre. One Piece semble aujourd'hui être la toute première série en "live action" tirée d'un manga qui rassemble plus qu'elle ne divise.

On y retrouve assez fidèlement le jeune pirate Luffy et son équipage qui s'élancent sur les mers les plus dangereuses au monde en quête du trésor du roi des pirates, perdu depuis plus de 20 ans depuis l'exécution publique de son propriétaire.

La nouvelle émission de Centre Presse Aveyron, "La Volonté du Geek", vous partage son avis sur cette série One Piece signée Netflix, dont la saison 2 a d'ores et déjà été annoncée :

