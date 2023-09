Marcillac-Vallon. Rentrée des classes : l’accueil périscolaire a repris ses activités

La rentrée des classes à l’école publique Jean-Auzel s’est accompagnée de la reprise de l’accueil de loisirs périscolaire pris en charge par l’association Le Créneau.

L’équipe d’animation, dirigée par Clémentine Soult, est composée de quatre animateurs diplômés : Marie, Justine, Agnès et Kevin pour le primaire et Marissa pour la maternelle. Ils prennent en charge les enfants, le matin de 7 h 30 à 9 heures, pendant la pause méridienne de midi à 14 heures, et le soir de 17 heures à 18 h 30. Au cours de ces différents moments d’accueil, les enfants découvrent et participent à diverses activités ludiques et éducatives, parmi lesquelles on trouve quelques projets marquants comme la création d’un journal (écriture d’article, mise en page avec l’ordinateur…), "un midi-philo" pour favoriser sur différents thèmes choisis, une sensibilisation au handisport..… Le mercredi, les enfants ont la possibilité d’être accueillis au centre de loisirs de Cougousse, qui fonctionne de 7 h 30 à 18 h 30 sous la direction de Sonia Laporte.

Contact : 05 65 71 75 32.