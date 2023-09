Football : pourquoi les U19 du Rodez Aveyron football ont été obligés de s’exiler à 50 km ?

Y aurait-il un embouteillage sur les pelouses de la ville de Rodez ? En tout cas, les U19 du Raf, tout juste auréolés de leur montée aussi historique qu’inédite au plus haut niveau national, ont été contraints à l’exil de la ville, et même de l’agglomération, dimanche pour leur match comptant pour la 5e journée, face au MHSC (2-1).

En effet, alors que l’horaire de cette rencontre (15 heures) était le même que celui de l’équipe senior en R1, Vabre a été réservé aux hommes coachés par Florent Rech. Et ceux emmenés par Guillaume Miquel n’ont pas opté pour la pelouse synthétique de Louis-Polonia, seule autre de la préfecture à être homologuée pour ce niveau (en plus de celle de Paul-Lignon, elle préservée) ; mais la naturelle du stade de la Falque, sur les bords du Lot à Saint-Geniez, à quelque 50 bornes de là. Interrogé à ce sujet, le club n’a pas souhaité expliquer ce choix.

Vers un nouveau synthétique inscrit au budget 2024 à Rodez

Selon nos informations en revanche, la délicatesse du tapis de la très fatiguée aire de jeu ruthénoise explique cet exil ; exil permettant toutefois de faire profiter à d’autres clubs du département de ce championnat U19 National dans lequel peuvent figurer les potentielles futures stars hexagonales.

" Oui la surface de jeu est vieillissante et en réparation constante, comme son éclairage, ne cache pas Olivier Nicolas, adjoint aux sports à la municipalité ruthénoise. Avant d’aller plus loin : Au Trauc aussi le terrain synthétique est à revoir. On est conscient que le Raf fait des efforts pour s’adapter. Et dans la perspective de créer de nouveaux terrains au Trauc, un synthétique doit être inscrit au budget 2024. "