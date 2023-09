Nouvelle aide aux carburants : montant, public concerné, véhicules ciblés... ce qu'il faut savoir sur ce coup de pouce annoncé par Emmanuel Macron

Au cours d'un entretien dimanche 24 septembre d'environ une demi-heure sur TF1 et France 2, le chef de l'Etat a annoncé une nouvelle indemnité pour les travailleurs. Elle s'élèvera à "100 € par voiture et par an". Êtes-vous concerné ?

Le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche 24 septembre des mesures voulues par le gouvernement pour réduire les prix du carburant et des produits alimentaires en France, déclarant par ailleurs que la politique salariale avait "à peu près" suivi l'inflation et que le Smic était "plus qu'indexé" sur celle-ci.

En amont de la présentation de la planification écologique pour réduire d'ici 2030 les émissions responsables du dérèglement climatique, Emmanuel Macron a souligné par ailleurs que 40 milliards d'euros seraient investis l'an prochain pour la transition écologique et que la France serait le premier pays d'Europe à sortir du charbon, avec la fermeture des deux dernières centrales d'ici 2027.

Face à la hausse des prix du baril de pétrole, "il n'y a pas de solution miracle", a déclaré le locataire de l'Elysée, rappelant que la France n'était pas productrice de brut et citant la géopolitique internationale, et non pas des taxes, pour expliquer les prix élevés.

Il a indiqué que la Première ministre Elisabeth Borne réunirait cette semaine les acteurs du marché pour obtenir des "ventes à prix coûtant", et non pas des ventes à perte, option évoquée plus tôt ce mois-ci par le gouvernement mais rejetée par les distributeurs. "On veut des ventes à prix coûtant. Les ventes à perte ne seront pas dans le texte", a fait savoir le chef de l'Etat, disant souhaiter des "réponses concrètes, pragmatiques".

"Le blocage des prix ça ne marche pas"

S'agissant des prix des produits alimentaires, il a déclaré que le gouvernement voulait un "accord de modération des marges", reprochant à des grands groupes d'avoir maintenu des prix élevés en dépit d'un repli de l'inflation - des critiques déjà formulées notamment à plusieurs reprises par le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

"Le blocage des prix, ça ne marche pas", a-t-il déclaré. Il faut "mettre tout le monde autour de la table, et trouver un accord sur les marges", a-t-il poursuivi, notant que les situations divergeaient pour les petits commerces et les grands groupes industriels.

Face à des prix qui s’envolent toujours plus à la pompe, et le refus des distributeurs de vendre le gazole ou l’essence à perte, Emmanuel Macron a ainsi dégainé une nouvelle aide lors de l'interview de ce dimanche soir.

Quel sera le montant de l'aide ?

Cette aide au carburant qui devrait avoir la forme d'une indemnité, semblable à celle du début de l’année, pourra atteindre "100 € par voiture et par an", elle sera "limitée aux travailleurs" qui "ont besoin de rouler".

Qui pourra bénéficier de cette aide ?

Reste à savoir qui pourra en bénéficier. D’après le chef de l'Etat, ce dispositif sera "ciblé", à destination des ménages qui en auront le plus besoin. "Ce mécanisme ne dépassera pas ce qu’on appelle les cinq premiers déciles, c’est-à-dire les 50 % des Français les plus modestes."

Si l’on se base sur les données de l’Insee (en date de 2019), les revenus annuels ne devront pas dépasser 20 850 € par an.

Quels seront les véhicules concernés ?

La précédente indemnité carburant était ouverte à 10 millions de ménages. Elle concernait tous ceux qui disposaient d’un véhicule à moteur (y compris électrique et à deux roues) et qui l’utilisaient pour se rendre au travail.