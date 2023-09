Saint-Amans-des-Cots. Reprise des cours de judo jujitsu

Les entraînements de judo jujitsu ont repris pour cette saison 2023-2024. Les cours se répartissent en 2 sections en fonction des âges et commencent pour les enfants nés à partir de 2014.

Le vendredi, les 8 à 11 ans de 17 h 45 à 18 h 45. Pour les 12 ans et plus de 19 h à 20 h 15.

Pour les nouveaux inscrits, deux séances ‘’découverte’’ sont proposées gratuitement. Possibilité de location de kimono. Renseignements et inscriptions au 06 13 34 16 92.

Depuis 15 ans, les jeunes judokas sont encadrés par Mickaël Bartholomot, professeur, ceinture noire (2e dan) et Lenni Borzycki, ceinture noir (2e dan) président du club. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de sérieux que tous ces jeunes pratiquent ce sport classé dans les arts martiaux. Il met en valeur le respect et le contrôle de soi en travaillant sur l’énergie physique et morale.