Decazeville. "Vivre sa vie" à La Strada lors du festival Play It Again

Le festival Play It Again nous permet de revisiter l’histoire du cinéma à travers de grands classiques à la Strada. Aujourd’hui, c’est autour de Jean-Luc Godard, et d’une œuvre déterminante de la Nouvelle Vague : "Vivre sa vie". Le cinéaste cinéphile filme avec passion, sa compagne et son égérie, Anna Karina, dans une relecture postmoderne de l’œuvre de Zola. C’est en effet Nana qui sert de modèle à Godard pour ausculter les maux et les angoisses de la France des années 60. L’écrivain naturaliste et le cinéaste de la Nouvelle vague entretiennent certains liens de parenté. Il s’agit de rendre compte des passions humaines à travers le regard objectif d’un médecin, d’un scientifique qui décrypte la mécanique du désir.

Le film se présente sous une série de tableaux thématiques et ne cesse de mêler fiction et réalité, récit et documentaire. Le personnage, parfois, s’évade du monde et de ses lois sinistres, "Vivre sa vie" décrit l’état de la société et de ses échanges. Mais la réalité brute s’introduit dans la trame du récit. Godard aime casser le flux de l’intrigue. Il crée du désordre à partir de l’ordre.

Le film sera précédé d’une présentation de Rémy Romain sur la narration et la Nouvelle Vague.