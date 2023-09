Thérondels. À la découverte des oiseaux de la Truyère

Le site Natura 2000 des gorges de la Truyère accueille divers oiseaux patrimoniaux comme l’alouette lulu ou l’emblématique Milan Royal. Dimanche 17 septembre, le Parc naturel régional de l’Aubrac a organisé une sortie à la découverte des oiseaux de ce site. À partir du hameau de Jou, les participants à cette sortie ont traversé trois milieux naturels et différents : prairies, chemins forestiers et plaines au-dessus des gorges de la Truyère avec ses falaises abruptes. Le vent soufflant, les oiseaux ont été rares. Palombes, buses variables et grands corbeaux ont pu être observés. La mésange nonnette et le pouillot véloce ont également été entendus. Un moment de qualité a également été partagé avec des habitants du territoire. Une sortie qui a été très appréciée des participants.