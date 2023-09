Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Des collégiens normands ont été reçus en mairie pendant leur séjour

Dernièrement, le maire Marc Bories recevait en mairie un groupe de 49 collégiens normands, du collège Pierre et Marie-Curie de Pont à Audemer. Logés sur Espalion, ces élèves de 4e effectuent depuis samedi dernier un voyage scolaire d’une semaine, dans le cadre d’un travail sur la tradition et la modernité.

Il a été initié par une de leurs professeurs, qui a des origines locales et qui leur a réservé de belles découvertes.

Un programme très varié avec de nombreuses visites du territoire : Rodez, Millau bien sûr, et son viaduc, le trou de Bozouls, Espalion, Sainte-Eulalie-d’Olt, St-Geniez-d’Olt et bien sûr, l’Aubrac, où ils ont dégusté notre plat traditionnel et emblématique : l’aligot, dans un buron de surcroît !