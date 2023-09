Decazeville. Des cours hebdomadaires de tai-chi-chuan au programme

Art martial chinois, la pratique du tai-chi permet à travers 108 mouvements lents et fluides d’améliorer sa mémoire (en assimilant la chorégraphie), sa souplesse, son équilibre et son tonus. Cette gymnastique intelligente, accessible à toutes et tous quel que soit son âge, s’adapte à la capacité physique de chaque pratiquant. Romain, pratiquant depuis 2003, diplômé moniteur par la Fédération française de Tai-chi-chuan, assure des cours depuis 2011. Il propose de découvrir cette pratique à la salle de l’ancienne école de Combettes à Decazeville, le mercredi matin de 8 h 45 à 10 heures. Les quatre premiers cours sont gratuits. "Cette discipline propose un travail lent, doux où l’on peut varier son intensité, l’augmenter au fur et à mesure de la pratique. Elle permet d’évoluer dans une dimension à la fois gymnique, martiale, sportive et même philosophique", souligne Romain.

Informations au 06 86 17 23 76