Bozouls. Un conseil municipal de rentrée

Le conseil municipal s’est réuni lundi 18 septembre sous la présidence du maire Jean-Luc Calmelly.

Création d’un poste d’agent technique à temps non complet dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’État à hauteur de 40 % pour l’Aveyron.

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 20 heures par semaine. Contenu du poste : agent d’entretien en école primaire, durée hebdomadaire de travail : 20 heures annualisées, rémunération au smic. Ce point a été adopté à l’unanimité.

Renforcement du réseau d’eau potable rue des frères Puech à Bozouls. Le Syndicat mixte d’adduction en eau potable de Montbazens-Rignac, maître d’ouvrage a fait établir le coût estimatif de ces travaux qui s’élève à la somme de 17 974,29 € HT, y compris les frais de maîtrise d’œuvre et suivi des travaux. La contribution restant à la charge de la commune est de 9 723,69 € HT.

Médiathèque. La communauté de communes dans son projet de mise en réseau des bibliothèques du territoire traduit l’envie des communes d’aller vers une égalité d’accès aux mêmes services pour toutes et tous en donnant un accès libre et gratuit au service, sans compter les autres avantages de l’adhésion au réseau et notamment l’accès aux spectacles ou le développement de projets communs entre bibliothèques du territoire. Le conseil compte tenu de ces différents éléments, se dit favorable à la gratuité pour l’accès aux services de la bibliothèque.

Enquête publique. Le conseil municipal a autorisé le lancement de différentes procédures d’aliénation du domaine public qui doivent être soumises à enquête publique. La procédure est en cours. L’enquête aura lieu du 6 au 27 octobre.

Recours tribunal administratif permis de construire n° PC 01203322G0032.

Le maire fait part aux membres de l’assemblée que dans le cadre du recours auprès du tribunal administratif déposé par Cécile Arguel, Patricia Moussa, M. Harouna Moussa, Alain Blanc, Magali Girardi, et Frédéric Girardi contre le permis de construire autorisant la construction de l’ensemble immobilier La Canopée, impasse des Panicauts, la requête a été rejetée.

Dépistage des cancers en Aveyron. Il est rappelé que la commune a signé une convention de partenariat avec le comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers en Aveyron qui se charge des rendez-vous, de l’accompagnement et du transport des femmes dans le cadre du dépistage. La commune de Bozouls met à disposition les minibus.

Octobre rose. Un programme des animations et manifestations est prévu dans le cadre d’Octobre rose.

De nombreuses associations bozoulaises se sont jointes cette année encore à la cause. La somme collectée pourra bénéficier aux associations qui œuvrent dans la lutte contre le cancer.