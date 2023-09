Villeneuve. Contre le cancer, des marches en rose en octobre

Le cancer du sein est le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. C’est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus exposées, c’est pourquoi elles reçoivent un courrier d’invitation pour effectuer une mammographie tous les 2 ans.

À Villeneuve, les professionnels de la maison de santé s’engagent pour la prévention du cancer du sein durant tout le mois d’octobre. Ils organisent des marches santé en rose les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre de 13 h 30 à 14 h 30, départ du sol de la Dime à Villeneuve. Ces marches encadrées par des professionnels de santé, sont ouvertes à tous. L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de réaliser régulièrement les dépistages. Cette action est soutenue par la ligue contre le cancer.

Le mercredi 18 octobre de 14 heures à 15 heures, un atelier d’autopalpation est organisé à la salle du Solier, place des conques à Villeneuve. L’objectif de cette méthode, à réaliser soi-même mensuellement, est de se rendre précocement chez un professionnel de santé en cas d’anomalie. Cet atelier est proposé en partenariat avec le Comité de dépistage de l’Aveyron.

Le jeudi 26 octobre de 9 heures à 12 heures, un stand d’information sur les dépistages des cancers féminins sera présent dans les salles d’attente du centre médical. Cette action est organisée en partenariat avec le CRCDC de l’Aveyron.

Pour tout renseignement contacter le 06 40 72 26 94.